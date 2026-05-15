VIDEO | Explosión de tanques de gas desata tragedia durante festejos en Amatitán

Una fuerte explosión registrada durante festejos patronales en el municipio de Amatitán, Jalisco, provocó momentos de pánico la noche del jueves, luego de que presuntamente estallaran varios tanques de gas instalados en un puesto de frituras ubicado cerca de una iglesia.

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios difundidos en redes sociales, durante la celebración se detonaban cohetes y otros artefactos de pirotecnia, entre ellos un "buscapiés", el cual habría alcanzado el área donde se encontraban los cilindros de gas y aceite hirviendo.

Testigos señalaron que fueron varias explosiones consecutivas las que se registraron en el sitio, generando caos entre asistentes que se encontraban en el exterior del templo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas lesionadas o fallecidas, ni han emitido un informe oficial sobre las causas definitivas del incidente.

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Videos y fotografías del hecho comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, mostrando los momentos posteriores a las explosiones y la movilización de cuerpos de emergencia.