Expresidente del PRI capitalino se queda en la cárcel

La jueza de Control del Juzgado Decimoséptimo del sistema penal tradicional decidió que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del PRI capitalino, permanezca en prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Oriente, por los delitos de tentativa de trata de personas en sus modalidades de explotación sexual agravada y de publicidad engañosa agravada, así como por asociación delictuosa.

En audiencia al interior del Reclusorio Oriente, la juzgadora fijó para el 3 de enero careos con las tres víctimas.

Gutiérrez de la Torre fue presentado ante la juez tras ser detenido la noche del miércoles por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en un operativo en La Joya, alcaldía Tlalpan. Abogados del imputado pidieron apegarse al plazo constitucional para preparar la defensa.

En tanto, Gutiérrez de la Torre fue trasladado al Reclusorio Oriente.

Las indagatorias permitieron establecer que Claudia Priscila, colaboradora del exdirigente, publicó anuncios engañosos en periódicos e internet con ofertas de trabajo en las oficinas de PRI para mujeres de entre 18 y 32 años de edad, cuyas supuestas funciones serían las de una edecán o asistente administrativa.

Sin embargo, las víctimas declararon que el empleo consistía en realizar supuestos trabajos sexuales para el político a cambio de un sueldo de entre 8 mil y 14 mil pesos mensuales.

El jueves por la tarde, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, precisó que la detención fue resultado de la revisión que se hizo del expediente y del actuar de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Por lo que encontraron que había actos de investigación deficientes y que las declaraciones a las tres mujeres no eran suficientes. Hizo un llamado a otras víctimas para que se acerquen a presentar su denuncia.

En tanto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la detención de Gutiérrez de la Torre no es un asunto que tenga que ver con exfuncionarios ni políticos, sino se trata de un delito de trata de personas, el cual es grave.

"No tiene que ver con los exfuncionarios, es un tema de trata porque tiene que ver con trata de personas, particularmente de mujeres (...) Es un asunto que tiene que ver con un delito grave".