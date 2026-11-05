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Nacional

Extorsión en México se dispara un 65%

Estrategia del gobierno federal no ha detenido el delito, revela informe de México Evalúa

Por El Universal

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Extorsión en México se dispara un 65%
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      Ciudad de México.- La tasa de víctimas de extorsión en México aumentó 65% entre 2015 y 2026, mientras que 85% de los casos registrados se concentra en las principales regiones productivas del país y apenas 42 municipios acumulan la mitad de las víctimas, revela un informe de México Evalúa, que advierte que el delito no ha disminuido pese a la estrategia federal.

      El estudio llamado "Comportamiento de la extorsión por regiones económicas, 2015-2026" documenta que entre enero y septiembre de este año se registraron 8 mil 551 víctimas, equivalentes a una tasa de 6.36 por cada 100 mil habitantes.

      Advierte que la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el gobierno federal en julio de 2025, no ha conseguido contener la expansión territorial del delito. Mientras en las ocho entidades consideradas prioritarias las víctimas disminuyeron 13% entre 2025 y 2026, en el resto del país aumentaron 30%.

      De hecho, seis de las nueve entidades con mayores tasas de extorsión quedaron fuera de las prioridades federales: Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco. Las primeras tres entidades mencionadas en el informe con máximos históricos son Morelos, Querétaro y Colima, que alcanzaron sus niveles más altos desde 2015.

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      Señala que la extorsión se concentra en los territorios que sostienen buena parte de la actividad económica nacional. El Centro, el Bajío-Occidente y el Norte reúnen 85% de las víctimas, pese a concentrar 69 por ciento de la población.

      Estas regiones albergan importantes corredores industriales, comerciales y manufactureros vinculados con las exportaciones, la industria automotriz y las cadenas de suministro de América del Norte.

      México Evalúa advierte que estas diferencias muestran que la disminución de los asesinatos no necesariamente implica una reducción del poder de las organizaciones criminales.

      Señala que la extorsión puede convertirse en un mecanismo de control sobre las actividades económicas, mediante el cual los delincuentes imponen cuotas periódicas a comerciantes, productores y transportistas para permitirles trabajar. Los pagos elevan los costos de operación de los negocios, afectan las cadenas de suministro y pueden trasladarse a los precios que pagan los consumidores.

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