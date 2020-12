Fallece por Covid-19 esposa de alcalde de Acolman

El alcalde morenista Rigoberto Cortés Melgoza confirmó el deceso de su esposa Elizabeth Contreras Ramos, presidenta honorifica del DIF municipal, a causa de Covid-19, virus del que él también resultó positivo el pasado mes de septiembre.

"Acolman está de luto, con profundo dolor, hoy despedimos a una gran mujer, gran persona, madre y esposa. Hoy le damos el último adiós a nuestra presidenta del DIF 2019-2021", difundieron autoridades municipales.

A su vez el alcalde Rigoberto Cortés afirmó estar "con el corazón destrozado y el alma rota, hoy me despido de mi compañera de vida, la mujer que me acompañó en este gran viaje, que me apoyó y que creyó en mí; hoy me despido de mi amada esposa, sé que algún día me volveré a reunir con ella. Nos vemos pronto Elizabeth".

Cortés Melgoza hizo público el 7 de septiembre que resultó positivo a Covid-19, por lo que se mantendría en aislamiento.

Elizabeth no es la primera esposa de un alcalde mexiquense que fallece en esta pandemia, apenas el 5 de diciembre murió María Guadalupe Azucena Ochoa, esposa del alcalde morenista de Jaltenco, José Rosario Romero Lugo, quien también falleció el 17 de diciembre.

En el Estado de México han resultado positivos a Covid-19 al menos 14 presidentes municipales, muchos de ellos con contagios en sus familias, especialmente sus esposas y colaboradores cercanos.