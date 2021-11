Falta de atención temprana y cuidados complican el pie diabético en México

Ciudad de México, 30 nov (EFE).- La falta de atención temprana y de cuidados adecuados complica la situación del pie diabético en México, una condición que presenta aproximadamente el 50 % de las personas que han vivido una década con esta enfermedad, advirtió este martes una especialista.

"Entre los pacientes que llevan más de 10 años con esta condición, el 50 % presentan algún síntoma de pie diabético y no han sido diagnosticados", aseguró en conferencia de prensa María Adela Garcés Martínez, especialista en angiología y cirugía vascular.

La experta precisó que, de las personas con diabetes, el 15 % presenta úlceras en los pies durante su vida, lo cual preocupa porque el 85 % de las amputaciones son precedidas por úlceras.

Según la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut, 2018), una de cada 10 personas adultas en México es diabética, y menos del 50 % está en control óptimo del padecimiento.

"Ese porcentaje es de personas que no tienen los cuidados adecuados para evitar el progreso de la enfermedad y las complicaciones que conlleva el exceso de glucosa en la sangre. Entre estas complicaciones están la pérdida de sensibilidad en los pies, lesiones y úlceras", insistió.

La especialista expuso que actualmente "el 40 % de los pacientes no realiza medidas preventivas y el 20,9 % no se hace una revisión en los pies", lo que puede derivar en sufrir el llamado pie diabético que visualmente se puede ver con la presencia de algunas callosidades, fisuras, hongos en las uñas, ulceraciones, pie de atleta, entre otros.

De acuerdo con cifras aportadas por instituciones de salud, educativas y asociaciones civiles, en México existen al menos unas 100.000 personas con una amputación en alguna de sus extremidades inferiores a causa de la diabetes.

La experta dijo que quienes viven con diabetes deben prestar más atención a tomar medidas preventivas para evitar el riesgo de padecer alguna amputación.

Por ello, recomendó a quienes viven con esta enfermedad revisarse anualmente con exámenes de sensibilidad, utilizar calcetines adecuados y vigilar el calzado.

Además, dijo, se debe evitar traer los pies sudados, asearlos con agua tibia, no cortar las uñas en forma semicircular, no caminar descalzo, no usar zapatos apretados ni cintas adhesivas en heridas del pie o callosidades.

México actualmente ocupa el sexto lugar a nivel mundial en casos de diabetes con un estimado de 13 millones de personas, según la Federación Mexicana de Diabetes. Además, en 2020 murieron 151.019 personas por esta dolencia, siendo la tercera causa de mortalidad.