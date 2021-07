"Falta de medicamentos oncológicos, cuestión de vida o muerte"

Entre los manifestantes que este miércoles bloquearon los accesos vehiculares al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para protestar por la falta de medicamentos oncológicos había madres de familia con historias desgarradoras.

María Isabel es mamá de Ricardo, de 8 años de edad, quien es atendido de leucemia en el Hospital pediátrico de Moctezuma.

Recuerda que la enfermedad le fue detectada el 5 de septiembre de 2019. Desde entonces ha recibido tratamiento oncológico, al que ha respondido positivamente, al grado de superar los momentos más críticos y estar a punto de vencer la enfermedad.

Sin embargo, la falta de medicamentos y quimioterapias provocó un grave retroceso y una fuerte recaída.

"Mi hijo el día de hoy ha recaído. Ya llevamos dos meses y medio, casi tres meses que recayó; le regresó la enfermedad aún más fuerte, entonces tenemos que esperar a que las quimioterapias nuevamente hagan efecto y pueda seguir adelante", plática con lágrimas en los ojos.

Señala que los médicos que atienden a su pequeño le han informado que el cuadro clínico es grave y ellos mismos, además de las autoridades del hospital le han recomendado que exija al gobierno el abasto de medicamentos.

"Los médicos nos dicen que esta grave, que las quimioterapias no han hecho efecto y que hay que esperar porque desafortunadamente el gobierno no está abasteciendo las quimioterapias para el hospital. Dice el hospital que tenemos que exigir la quimioterapia de nuestros hijos porque es su vida o la muerte definitivamente, porque ellos no pueden esperar ni un mes ni unas semanas para estas quimioterapias", comenta.

Ante la falta de medicinas, María Isabel puntualiza que ha tenido que desembolsar dinero para adquirirlas, pero los precios son exorbitantes para su familia, que es de origen humilde.

"Hay veces que una ampolletita te vale de 2 mil para arriba, 5 mil pesos, hay veces que los niños necesitan hasta 2 o 3 ampolletas a la semana, como podemos tenemos que juntar para poderles comprar las quimioterapias".

Otro caso es el de Rosa Isela, madre de Angel, que tiene 10 años de edad y padece leucemia lifoblástica aguda de alto riesgo.

Al igual que Ricardo, Angel tuvo una recaída por la falta de medicamentos, lo que provoca el cambio de protocolo médico.

"Este desabasto afecta el tratamiento, porque se cambia el protocolo cuando no hay medicamento y lo sustituyen por otro. A la larga sí afecta. Ahorita mi niño es de recaída. Y es lo que yo no quiero, que vuelva a recaer una vez más. Yo quiero que su tratamiento sea al pie de la letra, pero como no lo es, ya que no contamos con las quimioterapias necesarias, eso es lo que probablemente pueda afectar más en su salud", lamenta.

Señala que el tratamiento de su hijo inició cuando tenía 4 años y medio, es decir, hace 5 años y medio.

Dice que al principio el hospital le daba sus medicamentos y quimioterapias pero ahora tiene que buscar el medicamento mediante asociaciones que apoyan esta causa o comprarlos ellos mismos, "pero muchos son muy caros y a veces es un poco difícil, ya que no contamos con la economía suficiente", apunta.

No somos un movimiento político. Rosa Isela rechaza las acusaciones y señalamientos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que las protestas tienen un trasfondo político orquestado por la derecha.

"No somos un movimiento político, no estamos a favor de ningún partido político ni mucho menos. Nosotros venimos porque queremos que nuestros hijos estén bien. Nadie nos paga, nadie nos manda ni nada. Nosotros lo hacemos por el bien de nuestros hijos porque queremos que estén bien. No tenemos ningún interés político o de golpear al gobierno, estamos por la Salud de nuestros hijos y lo único que pedimos son los medicamentos. No más", subraya.

Ambas madres de familia sostienen que no sólo están luchando por sus hijos, sino por todos los niños que están pasando por lo mismo. Señalan que ellas y sus esposos a veces se tienen que quedar hasta sin comer para poder conseguir las quimioterapias de sus hijos.

Por ello, piden al gobierno que muestre sensibilidad con la situación de estos pequeños que merecen vivir y tener un tratamiento médico adecuado.

"Son nuestros hijos los que están padeciendo la enfermedad, son los que están sufriendo y es lo que no queremos".

Advierten que ya están cansadas de las promesas de los funcionarios que han atendido los reclamos por el desabasto de medicamentos.

"Que se vea que sí cumplen, no nada más que vengan y mientan y no nos den respuesta", advierten.