Familia y amigos despiden a Fanny en Mexicaltzingo
Familiares y amigos exigieron esclarecer el caso durante la despedida de Fanny.
Entre música sonidera, aplausos, porras y pancartas donde piden justicia, familiares, amigos y conocidos de Fanny la despidieron esta tarde.
Detalles confirmados
La mujer transexual fue localizada sin vida la tarde del jueves en su domicilio ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez de dicho municipio.
De acuerdo con los primeros reportes, al momento de ser localizada, la joven de 27 años de edad presentaba signos de violencia presuntamente ocasionados por un arma blanca.
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Impacto en la comunidad
Este sábado la "Chika del cabello Blu" fue acompañada en su domicilio por quienes compartieron un momento con ella.
Posteriormente un centenar de gente abarrotó las principales calles del municipio para acompañar a Fanny a su última morada.
El ataúd en color rosa encabezó la caminata con rumbo al panteón municipal, detrás de él sus amigos y familiares quienes exigieron que el caso se esclarezca.
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