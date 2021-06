Familias del caso Reynosa acusan cateos y piden ayuda

Los domicilios de las familias Aguilar y Liceo, en Reynosa Tamaulipas, fueron este martes objeto de un "cateo" por parte de elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).

Ambas familias señalan que sus hijos, Alfonso y Ramiro, respectivamente, llevaban varios meses desaparecidos y volvieron a saber de ellos hasta la semana pasada, cuando las autoridades estatales los presentaron como presuntos responsables de la matanza de Reynosa ocurrida el pasado 19 de junio.

EL UNIVERSAL publicó las declaraciones de familiares de los dos jóvenes. En ambos casos aseguraron que sus hijos fueron torturados e incriminados.

Este martes, los del GOPES entraron a los domicilios de las familias cuando no había nadie.

"Ya tumbaron las puertas, fueron a buscarnos. Estábamos [denunciando] en Derechos Humanos. Estamos bien asustados. Tumbaron la puerta. Los candados y todo", afirmó la madre de Ramiro.

Su esposo dijo temer por la integridad de su familia y de su hijo, por lo que hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que les ayude.

La hermana de Alfonso declaró: "no estamos en esa casa por miedo a represalias. Tiraron ahí, tienen toda la calle [ocupada]".

La familia Aguilar difundió un video en el que mostró daños a su propiedad y señaló que los agentes no mostraron orden de cateo.

Al respecto, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo no tener conocimiento de una orden de cateo en este caso.

Nueve muertos en Miguel Alemán

En un nuevo hecho violento en el estado, nueve cuerpos quedaron tirados este martes en la comunidad de Los Guerra, en el municipio Miguel Alemán, después de un enfrentamiento en la zona entre grupos delictivos.

Trascendió que ambos bandos protagonizaron una fuerte balacera en diversos puntos de la ciudad, lo que puso en alerta a los ciudadanos.

Se reportó que a fin de evitar la llegada de cuerpos de seguridad, tiraron ponchallantas en diversas calles de esta frontera.

Usuarios de redes sociales difundieron videos en los que se observan los cuerpos de nueve personas tirados en una calle, a la altura de El Ángel.

Posteriormente llegaron al lugar elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Miguel Alemán es considerada una de las regiones más peligrosas de Tamaulipas; zona controlada por el grupo delictivo Zetas del Cártel del Noreste.

Hasta la noche del martes las autoridades no tenían una versión oficial sobre los hechos.