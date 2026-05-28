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Farmacéuticas anuncian inversiones por 21 mil mdp

Se generarán miles de empleos directos e indirectos para la producción local

Por El Universal

Mayo 28, 2026 09:23 a.m.
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Farmacéuticas anuncian inversiones por 21 mil mdp
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      David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), anunció una inversión por 21 mil millones de pesos de distintas farmacéuticas, en el marco del Plan México.

      En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 28 de mayo en Palacio Nacional, fue presentado el Proyecto de Inversión en Salud, y las empresas agradecieron al gobierno la confianza con la inversión para fortalecer el sistema de salud.

      Más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial y la producción de medicinas, dijo el secretario de Salud.

      En el Salón Tesorería, se anunció el proyecto de Inversión de ABBOTT por 3 mil 500 millones de pesos, con mil 200 empleos directos hacia 2030.

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      Bristol Myers Squibb presentó una inversión por mil millones de pesos, con 380 empleos directos y 65 indirectos enfocados en fortalecer la soberanía sanitaria. Grupo Neolpharma anunció una inversión por 750 millones de pesos, con 250 empleos directos y 900 indirectos.

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      El proyecto Opella tiene una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, con 50 empleos directos y 450 indirectos, mientras que Laboratorios Kener mencionó una inversión por 5 mil 360 millones de pesos, con 220 empleos directos y 550 indirectos.

      La empresa Liomont anunció una inversión por 4 mil millones de pesos, con 370 empleos directos y 400 indirectos.

      Sanofi destacó un proyecto de insulinas y transferencia tecnológica a México con una posible inversión por más de dos mil millones de pesos. Su puesta en marcha podría dar cobertura al 100% de los pacientes, dijo Paola Martorelli, directora de asuntos corporativos.

      Bayer México compartió una inversión de 150 millones de pesos en estudios clínicos.

      La presidenta Claudia Sheinbaum destacó estos siete proyectos de producción de medicamentos, vinculados con la investigación por más 21 mil millones de pesos.

      La mandataria federal también destacó el acuerdo con la Unión Europea en materia farmacéutica, tras la reunión que sostuvo este miércoles con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

      Sobre el desarrollo de nuevos fármacos, el subsecretario Eduardo Clark mencionó que se tienen proyectos de inversión mixta que se impulsan, como la fabricación de vacunas de ARN mensajero.

      Mencionó que la siguiente compra de medicamentos está en proceso de concluir y se busca incentivar los productos de México con incentivos para que inviertan en nuestro país.

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