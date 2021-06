Fátima Molina comparte comentarios racistas que ha recibido

La actriz Fátima Molina habló de los diferentes momentos en su carrera en que ha sido discriminada por su color de piel.

En entrevista con Mara Castañeda, la actriz de "Señora Acero" narró lo que le dijo un actor con el que trabajó.

"Hace tiempo, cuando empezaba en esto, estábamos grabando, me arreglaron muy bonita y alguien dijo que parecía princesa, entonces un compañero actor dijo: 'Mmm, una princesa maya'. Nadie dijo nada, me sentí mal en ese momento".

Cuando protagonizó la telenovela "¿Te acuerdas de mí?", recibió críticas en el sentido de que no reunía el perfil adecuado para el protagónico.

"Sentí que los mensajes hacia mí eran muy ofensivos, puesto que me decían que 'mi color' era bastante sucio y que debí aparecer en la novela como la señora que limpiaba la casa", recordó Fátima, quien forma parte de un movimiento que busca romper los estereotipo, encabezado por Yalitza Aparicio y el actor Tenoch Huerta.