Félix Salgado rechaza ser delegado de Morena en Guerrero

Félix Salgado Macedonio informó que no aceptó el cargo de delegado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con funciones de presidente en Guerrero. El Senador con licencia dijo que nos busca administrar el partido porque "no jugó para eso, ni para ser recompensado".

El morenista descartó la información difundida desde el miércoles sobre la designación de Morena de Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco como sus dirigentes estatales en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Ambos exaspirantes al Gobierno de esas entidades fueron anulados este martes por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como candidatos, luego de un polémico proceso en el que se castigó el no haber presentado sus gastos de precampaña y realizar esta omisión con dolo, de acuerdo con la mayoría de las y los magistrados.

"Yo dije que el presidente en Guerrero es Marcial Saldaña, yo no soy, ni el delegado, no quiero ese cargo porque no me gusta, admiro a quien sabe administrar un partido, yo no le entro, no jugué para eso, ni para ser recompensado", dijo el Salgado Macedonio a medios de Chilpancingo, según citó el diario Reforma.

El exalcalde de Acapulco también informó que no fue consultado para su nombramiento, pero desde que se enteró reconoció que él "no sirve para eso´".

El morenista aseguró que no "impondrá" a su hija al Gobierno de Guerrero. "No soy presidente ni delegado, Sólo senador con licencia, y voy a ser Gobernador de Guerrero. ¿Cuándo? No sé", dijo.

Desde el miércoles, el excandidato a Gobernador destacó que el dirigente de Morena en Guerrero seguirá siendo Marcial Rodríguez Saldaña.

"Para quienes andan confundidos y confundiendo, el presidente de nuestro partido MORENA en Guerrero es el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña. ¡La lucha sigue!", escribió el 28 de abril en sus redes sociales.

LA HIJA DE SALGADO

Salgado Macedonio informó la tarde del jueves que la Comisión Nacional de Candidaturas del Morena propuso incluir a su hija Evelyn Salgado en la encuesta para elegir a la futura candidata a Gobernadora, y aseguró que él no la impuso.

Dijo que, gane quien gane, no va a incidir en las tareas de Gobierno por respeto a las personas, ni va a pedir nada a cambio. "Solamente sería un espectador más de su Gobierno", agregó.

En declaraciones al terminar un acto de campaña de la candidata a Alcaldesa, Norma Otilia Hernández Martínez, Salgado Macedonio manifestó que "no hay imposición en ningún lado, de ninguna manera. Me parecería una falta de respeto para la mujer".