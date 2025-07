Fernández Noroña defiende a Andy López Beltrán de críticas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, defendió a Andrés "Andy" Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, luego de ser captado comiendo en el hotel Okura de Tokio, Japón y acusó que nada más es "golpeteo político".

Durante un "live" en sus redes sociales, el senador comentó que la "derecha estaba hecha una canalla", pues sacaron que vieron al hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un hotel de lujo por lo que cuestionó si les iban a pasar la lista de en qué hoteles sí se podían hospedar.

"¿Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no? Pregunto yo, porque robaban a manos llenas y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que 'ay es que contradicen', no, no se contradicen nada; a mí me preguntaron por qué no estaba en el Consejo y yo dije 'pues se ha de haber ido de vacaciones' y yo tenía razón, ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, en qué hotel puedes estar. Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo", objetó Fernández Noroña.

El legislador calificó de "clasismo" las críticas a Andy López Beltrán por sus vacaciones si lo paga con su propio dinero.

"¿Quién decide qué es lujoso? ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que en realidad es una actitud clasista, absolutamente clasista", ironizó.

Fernández Noroña reiteró que en la derecha son hipócritas y nada más están en el golpeteo, pues durante su tiempo en el poder ellos se daban la gran vida en los mejores hoteles del país y del mundo con dinero público, "se pagaba con el dinero de los impuestos de los mexicanos y las mexicanas no con el salario de cada uno de ellos, que eran muy buenos salarios".

Fernández Noroña y su vuelo a Europa

El Presidente del Senado afirmó estar a favor de la austeridad; sin embargo, recordó que durante su viaje a Europa, debido al tiempo de vuelo, su altura y su edad, el vuelo debe ser en "business class".

Explicó que además del tiempo, que es demasiado, señaló, llega directo a trabajar.

"Es la política pública, está bien, es la política pública, pero de ahí a todo el golpeteo de dónde comas, dónde duermas, bueno, el problema es que te pierdas en esas cosas", reiteró.