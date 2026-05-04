FGR cita a 50 personas por operativo de CIA en Chihuahua

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación de los dos agentes de la CIA que participaron en el operativo para destruir un "narcolaboratorio" en Chihuahua, el vocero de la dependencia, Ulises Lara, informó que están citando a declarar a cerca de 50 personas.

En un video mensaje, el funcionario federal explicó que la dependencia está avanzando en la indagatoria por lo que serán entrevistadas estas personas que participaron en el operativo en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

"Hemos logrado avanzar en la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas, que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra de Pinal en el municipio de Morelos están siendo citadas, a efecto de ser entrevistadas en los próximos días", explicó.

Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se va a citar a declarar a 50 agentes de Chihuahua por presencia de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en acciones encubiertas, esto luego de la muerte de dos agentes estadunidense en la Sierra del Pinal el 19 de abril en el municipio de Morelos.

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"Como parte de los trabajos realizados por la FGR, hemos logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.

"Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del Gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo referido", manifestó el funcionario en mensaje a medios.

Indicó que se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR.

Enfatizó que la dependencia investigará de manera exhaustiva lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

Recordó que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), realiza las diligencias de investigación derivado de la noticia criminal dada a conocer por el ahora exfiscal general de justicia en esa entidad, en el marco de una rueda de prensa ofrecida por el servidor público el pasado 19 de abril.

Sostuvo que esta noticia derivó del fallecimiento de cuatro personas, dos de las cuales fueron identificadas como agentes extranjeros que realizaban funciones en territorio nacional en el marco de una investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.