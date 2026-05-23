FGR cita a Maru Campos y a Rocha Moya

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Durante este sábado la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recibió en Palacio de Gobierno en Chihuahua un citatorio para acudir a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la cita sería el próximo miércoles 27 de mayo a las 10 de la mañana en la FGR.

La gobernadora bajaba de las escaleras del Palacio de Gobierno cuando se topó con dos agentes quienes llevaban el citatorio, el cual fue recibido por ella misma y afirmó que "aquí estoy, por supuesto dando la cara y recibiéndolo".

"Lo único es que lamento que sean ustedes los portadores de estas malas noticias para el estado de Chihuahua, para eliminar la institucionalidad y para dañar a los chihuahuenses", señaló Maru Campos a los agentes a quienes les dijo también que entendía que hacían su trabajo.

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En el lugar parte de su equipo que la acompañaba señaló que Campos Galván tiene fuero constitucional y aun así deberá acudir a la FGR.

"Con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer ante la FGR, ni a ningún otro gobernador de este país. Pues ahí estaremos porque siempre he dado la cara", agregó Campos Galván y recibió el oficio.

La gobernadora estaba este sábado en Palacio de Gobierno con parte de su equipo con quien sostuvo una reunión de gabinete.

FGR cita a Rubén Rocha a declarar

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que citó a entrevista al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a los demás funcionarios acusados y requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo anterior, indicó, en el marco de las diligencias que hace con el fin de determinar si existen indicios de nexos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, como se acusó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

"En el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad", dio a conocer.

Sin embargo, no precisó cuándo, dónde ni a qué hora acudirá el mandatario estatal, quien lleva semanas desaparecido de la escena pública.

Por otro lado, en el caso de la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua, dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, confirmó que la gobernadora Maru Campos fue requerida junto con el exfiscal del estado, César Juaregui, en calidad de testigos

Ello, señaló, para recabar la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan.

"Lo anterior, derivado de la cadena de mando de las personas servidoras públicas que realizaron el operativo en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril pasados", indicó.

La Fiscalía General de la República aseguró que en ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso.

Y reiteró que en el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua actuará de conformidad al citar también a la mandataria chihuahuense.