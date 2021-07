FICTU 2021 anuncia cambios debido al incremento de casos de Covid

Debido a la situación actual del Covid-19 en Quintana Roo, el Festival Internacional de Cine de Tulum ha decidido replantear las actividades presenciales anunciadas, cancelando algunas y trasladando otras al formato virtual.

El aviso se da a cinco días del arranque del FICTU (por sus siglas), el cual contemplaba inicialmente funciones de películas en comunidades aledañas, así como visitas de talento y proyecciones en lugares cerrados.

"Siguiendo las recomendaciones emitidas, hemos decidido trasladar algunas de las actividades del festival al formato digital", se lee en un comunicado enviado por los organizadores.

"Desde nuestra primera edición tenemos como misión generar un ambiente seguro y respetuoso. En congruencia con ello, queremos difundir nuestras actividades para que el público las siga desde casa, en cualquier punto de la República", agrega.

La segunda edición del Festival sigue con sus fechas del 4 al 8 de agosto, dejando para el lunes el anuncio de la programación definitiva.

Originalmente se tenían contemplados 21 largometrajes y 3 cortometrajes, teniendo como sede principal diversos lugares de Tulum al aire libre.

Wild indiai, de Lyle Michel, estaba anunciada como la cinta inaugural, mientras que Sola, de Janicza Bravo, la de clausura. También películas como From the wild sea, 200 meters, Stop Zemilia y Las flores de la noche.

"Sigamos cuidándonos. ¡Ven a ver cine desde tu pantalla", concluye el comunicado.

El FICTU abría oficialmente la temporada de certámenes presenciales en México durante este 2021.

En la lista figuran Macabro, a realizarse el mes próximo de forma híbrida y Guanajuato, también presencial y virtual en septiembre. Guadalajara y Morelia en octubre aún no anuncian oficialmente el formato en que se realizarán. Feratum, Mórbido, DocsMX y Los Cabos tampoco.