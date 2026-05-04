Fiscalía de Oaxaca detiene a presunto asesino de niño en Juchitán

OAXACA

; Oax., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El fiscal general de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, aseguró que eldelde uny lesiones de bala a una mujer adulta mayor en Juchitán, está relacionado con otros delitos como la extorsión y el cobro de piso.En entrevista, dijo que el hombre identificado como "" también forma parte de unaque opera en la región del"Está detenida una persona. Alrededor de las, recibimos el reporte que una casa había sido producto de este ataque y que había fallecido uny una persona adulta mayor que también está herida. En un operativo, y se pudo detener a esta persona,. Tenemos plenamente acreditada su responsabilidad", afirmó.Rodríguez Alamilla mencionó que la principal hipótesis sobre este crimen es que se trató de unaque lamantenía con el"Presuntamente iba a cobrar unaque tenían ahí, al no pagar empieza ay ahí es donde lamentablemente", declaró.El Fiscal también desestimó la información que coloca acomo uno de losdel país por el número deque se han registrado los últimos meses.Según Rodríguez Alamilla, hay una reducción en el 95 por ciento de los delitos que se registran en la entidad; pero reconoció, que se debe trabajar más para reducir la incidencia relacionada con los, que se registran principalmente en las regiones del, Valles Centrales y la Costa.