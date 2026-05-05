Fiscalía de Sinaloa analiza remoción del vicefiscal

CULIACÁN, Sin., mayo 5 (EL UNIVERSAL).- El

del Estado,

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, uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener posibles vínculos con la delincuencia organizada, se mantiene en su cargo, pero se analiza su situación y la posibilidad de removerlo del cargo., Fiscal General del Estado dijo que esta ensi este se le mantiene en el cargo o es necesario separarlo para no entorpecer lasque se han abierto sobre este caso.La funcionaria que asistió como invitada a la conmemoración de la Batalla de Puebla que tuvo lugar en laindicó que se mantiene atentas a la evolución de las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía General de la República, para determinar si es conveniente que el vicefiscal, Castro Zaavedra tenga que separarse del cargo.Sánchez Kondo externó que priva elen este y otros casos, por lo que se tiene que esperar a conocer los avances que obtenga laque lleva este caso, por lo que Dámaso Castro,, sin que ello implique, que no esté en análisis su posible salida.El miércoles pasado, se conoció que los Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano lacon, del gobernador del estado,, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el senador, Enrique Inzunza, el vicefiscal, Damaso Castro y seis exfuncionarios más de áreas de seguridad.