Fiscalía de Sonora imputa a médico por fallecimientos en clínica privada
La Fiscalía de Sonora investiga ocho muertes y 11 casos sospechosos por sueros intravenosos aplicados en clínica privada.
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HERMOSILLO, Son., mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 6 de mayo, se llevará a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de
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Jesús Maximiano "N", médico acusado de homicidio culposo de ocho personas, derivado de presunta mala praxis relacionada con la aplicación de sueros vitaminados.
El proceso corresponde a la causa penal 2448/2026 y tendrá lugar en el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, en Hermosillo.
La diligencia será clave para definir el rumbo legal del caso.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), las investigaciones se centran en una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García, donde el médico ofrecía tratamientos mediante la aplicación de sueros intravenosos.
Pacientes que recibieron estas soluciones presentaron complicaciones graves, derivando en al menos ocho fallecimientos y 11 casos sospechosos.
En el ámbito legal, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que un juez federal concedió un amparo al imputado, recurso otorgado por el Juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón.
La autoridad estatal precisó que continuará con las investigaciones y el seguimiento del proceso.
Como parte de las acciones legales, la Fiscalía ha asegurado 16 vehículos y siete propiedades vinculadas al médico, además de gestionar el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Paralelamente, se han intensificado las acciones de verificación sanitaria: 24 establecimientos han sido inspeccionados en la entidad, de los cuales seis fueron suspendidos de manera preventiva, los cuales no propiamente forman parte de la clínica del médico acusado.
Asimismo, se han realizado cateos, autorizado exhumaciones y enviado muestras a laboratorios especializados como Cofepris y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición para determinar las causas de los fallecimientos.
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