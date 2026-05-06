Fiscalía de Sonora imputa a médico por fallecimientos en clínica privada

HERMOSILLO

, Son., mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 6 de mayo, se llevará a cabo lade formulación de imputación en contra de

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"N", médico acusado dede ocho personas, derivado de presunta mala praxis relacionada con la aplicación de sueros vitaminados.El proceso corresponde a lay tendrá lugar en eldel Distrito Uno, enLa diligencia será clave para definir eldelDe acuerdo con información de ladel Estado (FGJE), lasse centran en unaubicada en la colonia Jesús García, donde el médico ofrecía tratamientos mediante la aplicación de sueros intravenosos.Pacientes que recibieron estas soluciones presentaron, derivando en al menosEn el ámbito legal, ladel Estado (FGJE) confirmó que un juez federal concedió unal imputado, recurso otorgado por elen Sonora,Laprecisó que continuará con lasy elComo parte de las acciones legales, la Fiscalía ha aseguradovinculadas al médico, además de gestionar elbancarias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.Paralelamente, se han intensificado las acciones dehan sido inspeccionados en la entidad, de los cuales seis fueron suspendidos de manera preventiva, los cuales no propiamente forman parte de la clínica del médico acusado.Asimismo, se han realizado, autorizadoy enviado muestras acomo Cofepris y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición para determinar las causas de los fallecimientos.