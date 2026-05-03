Frente Frío 48 traerá lluvias intensas; afectará a estos estados

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de varios días marcados por temperaturas sofocantes, el clima en México dará un giro importante.

Frente frío 48 provoca lluvias intensas y viento fuerte

El frente frío 48 se posiciona como el principal factor de inestabilidad al provocar lluvias fuertes, rachas intensas de viento y un ligero descenso térmico en distintas regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Este domingo 3 de mayo, el sistema frontal se mantendrá activo sobre el sureste y el Golfo de México, favoreciendo condiciones inestables en varias entidades. Veracruz, Tabasco y Chiapas registrarán lluvias fuertes a puntuales intensas, mientras que en Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén precipitaciones de fuertes a muy fuertes. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

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Impacto en el centro y norte del país

En el centro del país, el pronóstico indica intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre.

El impacto del sistema no se limita a la lluvia. La masa de aire polar asociada al frente frío generará un evento de "Norte" con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo de Tehuantepec, elevando el riesgo de afectaciones en zonas costeras y urbanas.

El inicio de la semana mantendrá el ambiente inestable. El frente frío 48 continuará estacionario sobre el suroeste del Golfo de México y la península de Yucatán, prolongando la probabilidad de lluvias y chubascos en el sureste. A esto se suma la llegada del frente frío 49 al noroeste del país, que provocará rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Aunque el descenso de temperatura comenzará a sentirse en algunas zonas del centro, el calor no desaparecerá del todo. El ambiente seguirá siendo caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con temperaturas de hasta 45 grados en estados como Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

En el norte y occidente se esperan valores de entre 35 y 40 grados, mientras que en regiones del centro, incluida la capital, el termómetro podría alcanzar entre 30 y 35 grados en algunas áreas.

En contraste, durante la madrugada podrían registrarse temperaturas frías en zonas altas, lo que acentúa el choque térmico entre distintas regiones.