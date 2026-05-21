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Fuerzas federales responden ataque en carretera Mazatlán-Tepic

Un grupo armado atacó a fuerzas federales en la carretera Mazatlán-Tepic, lo que provocó el cierre temporal de la vía.

Por El Universal

Mayo 21, 2026 03:05 p.m.
A
Fuerzas federales responden ataque en carretera Mazatlán-Tepic

CULIACÁN, Sin., mayo 21 (EL UNIVERSAL).- En la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, fuerzas federales fueron atacadas por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y fue necesario el cierre de la circulación por esta vía terrestre como medida de seguridad.


La Secretaría de Seguridad Pública del Estado envió una alerta en el sentido de mantener precauciones en el tránsito de esta carretera, donde fue desplegado un operativo con fuerzas federales y estatales para restaurar la tranquilidad en la zona, sin dar mayores detalles de personas heridas o detenidas.

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Un reporte emitido por conductores a la Policía Municipal de Escuinapa notificaba sobre detonaciones de armas de fuego en un tramo de la carretera Mazatlán-Tepic, por lo que se estableció la comunicación oficial y se conoció que se trataba de un ataque a personal de las fuerzas federales por parte de civiles armados.
Las autoridades estatales solo comunicaron que se restauró la situación en esta vía terrestre del sur del estado, sin dar mayores detalles.

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