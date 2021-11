Garantiza Insabi abasto de fármacos en 2022

El abasto de medicamentos para 2022 está garantizado, afirmaron el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En una sesión informativa, los organismos indicaron que hasta el momento se han entregado 270 millones de piezas, lo que equivale al 30% de 878 millones de fármacos rumbo a junio de 2022. "Para diciembre se tiene prevista la entrega de 60 millones de piezas, para finalizar 2021 con 330 millones.

"El primer semestre de 2022 ya está asegurado en claves de genéricos y de patentes, con 548 millones de piezas", expresó Gusieppe Mancinelli, director regional de la UNOPS.

El funcionario también destacó que la entrega de medicamentos y material de curación se ha cumplido 95%, de acuerdo con el cronograma de entrega estipulado.

A su vez, Juan Ferrer, titular del Insabi, reconoció que ha habido deficiencias en esta nueva forma de adquisición de medicamentos y material de curación, pero enfatizó que se han buscado soluciones.

"Se reconocen por parte de nosotros deficiencias, pero no nos hemos quedado en el lamento, lo que hemos hecho es resolver cada una de las situaciones con la UNOPS y en un trabajo muy sencillo, poniéndonos de acuerdo", comentó el titular del Insabi.

El funcionario subrayó que el convenio con esta oficina de la ONU tiene vigencia de 2021 a 2024, no sólo para este año, como se ha señalado.

Para el segundo semestre de 2022, la compra consolidada de la UNOPS e Insabi integrará a 10 instituciones que buscan adquirir 634 claves, que se dividen en 361 de medicamentos y 273 de material de curación.

Puntualizó que el calendario para la compra consolidada de abasto de medicamentos y material de curación del segundo semestre de 2022 iniciará la primera semana, con la convocatoria de licitación, seguido por las reuniones aclaratorias, para que en enero se realice la recepción de ofertas con su apertura y en abril se proceda a la firma de contratos y las farmacéuticas inicien el surtido de producto en julio.

En cuanto a los retrasos en pagos denunciados por empresas, el titular del Insabi detalló que ya se trabaja en los temas administrativos para que la UNOPS pueda realizar pagos parciales de contraentrega de producto, y no esperar a entregar el total de volumen.

"El gobierno de México cuenta con los recursos suficientes para la compra de medicamentos. Para que la UNOPS pague, debe tener la factura completa ya surtida.

"Lo que nos plantea Hacienda es que la UNOPS solicite el visto bueno para realizar pagos parciales", declaró Ferrer.