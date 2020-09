Garantizadas, medidas de seguridad para marcha del 2 de octubre: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que están garantizadas las medidas de seguridad para que se realice la marcha conmemorativa a la masacre del 2 de octubre de 1968.

"Sí", dijo el mandatario en su conferencia de prensa de esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que están en comunicación con los organizadores de la marcha del 2 de Octubre y todavía no decide si van a marchar van a tener un evento en Tlatelolco.

"A partir de este diálogo vamos a ir informando".

La mandataria capitalina recordó que con diálogo, previamente se concentra la entrada al Zócalo y sobre todo la no agresión con las otras manifestaciones, para que no exista ningún problema.

"El día sábado de la manifestación de los padres y madres de Ayotzinapa convivieron con el plantón de Frenaaa, de igual manera una manifestación de electricistas, ayer de solicitantes de vivienda, el problema es que cuando no hay diálogo y puede haber la confrontación, que buscamos evitarla".