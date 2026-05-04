García conmemora Día del Trabajo con marcha
La marcha pacífica recorrió 1.6 kilómetros en avenida Lincoln con amplia participación ciudadana.
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GARCÍA, N.L., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- ElGobierno Municipal de García , encabezado por Manuel Guerra Cavazos
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, conmemoró el Día del Trabajo con la develación de la obra escultórica "Ruptura de un Molde", del artista Alejandro Galván, ante la participación de más de 10 mil trabajadores de empresas, maquiladoras, comercios, talleres y rutas de transporte.
Durante el evento, que incluyó una marcha pacífica de 1.6 kilómetros sobre la avenida Lincoln, destacando el papel fundamental de la clase trabajadora en la transformación de dicho municipio.
"Este monumento que hoy develamos lleva un nombre poderoso: Ruptura de un Molde. Y no es casualidad, porque eso es lo que estamos haciendo en García: romper el molde del abandono, de la indiferencia y de los privilegios; romper con la idea de que este municipio estaba condenado a esperar", expresó.
El alcalde subrayó que García vive una nueva etapaimpulsada por su gente.
"Hoy vemos a más de 10 mil mujeres y hombres caminando con dignidad y esperanza. Esto no lo mueve un gobierno ni una convocatoria; lo mueve el corazón de un pueblo honesto y trabajador, como lo es el pueblo de García", afirmó.
En su mensaje, recordó el origen histórico del Primero de Mayo y la lucha de los trabajadores por condiciones dignas.
"Esta fecha no nació en oficinas ni en discursos, nació en las calles, en las fábricas y en las manos cansadas de mujeres y hombres que dijeron 'ya basta'. Gracias a esa lucha, hoy existen derechos laborales que debemos seguir defendiendo", señaló.
Asimismo, enfatizó que la lucha de la clase trabajadora sigue vigente en la vida cotidiana de miles de personas.
"Vive en la madre que se levanta temprano, en el obrero que toma el transporte antes del amanecer, en el joven que estudia y trabaja, en el comerciante, en el policía, en el personal de limpieza; vive en cada persona que con esfuerzo sostiene a su familia", destacó.
Manuel Guerra Cavazos reconoció que, durante años, García fue una tierra de trabajo, pero también de rezagos, particularmente en movilidad.
"Durante mucho tiempo, nuestras familias fueron olvidadas. Hay quienes invierten hasta cinco horas diarias en traslados. Eso no solo cansa, también lastima la calidad de vida", indicó.
La obra "Ruptura de un Molde" simboliza la transformación social del municipio y el espíritu de lucha de su población.
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