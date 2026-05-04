García conmemora Día del Trabajo con marcha

GARCÍA, N.L., mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El

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, conmemoró el Día del Trabajo con la develación de la obra escultórica "", del artista Alejandro Galván, ante la participación de más de 10 mil trabajadores de empresas, maquiladoras, comercios, talleres y rutas de transporte.Durante el evento, que incluyó unadesobre la, destacando el papel fundamental de laen la"Este monumento que hoy develamos lleva un nombre poderoso:. Y no es casualidad, porque eso es lo que estamos haciendo en García:del abandono, de la indiferencia y de los privilegios; romper con la idea de que este municipio estaba condenado a esperar", expresó.El alcalde subrayó que García vive una"Hoy vemos a más de 10 mil mujeres y hombres caminando con dignidad y esperanza. Esto no lo mueve un gobierno ni una convocatoria; lo mueve el corazón de un pueblo honesto y trabajador, como lo es el pueblo de García", afirmó.En su mensaje, recordó eldely lapor condiciones dignas."Esta fecha no nació en oficinas ni en discursos, nació en las calles, en lasy en lasde mujeres y hombres que dijeron 'ya basta'. Gracias a esa lucha, hoy existen derechos laborales que debemos seguir defendiendo", señaló.Asimismo, enfatizó que la lucha de lasigue vigente en lade miles de personas."Vive en la, en elque toma el transporte antes del amanecer, en ely trabaja, en el comerciante, en el policía, en el personal de limpieza; vive en cada persona que con esfuerzo sostiene a su familia", destacó.reconoció que, durante años, García fue una, pero también de rezagos, particularmente en movilidad."Durante mucho tiempo, nuestras familias fueron olvidadas. Hay quienes invierten hastaen. Eso no solo cansa, también lastima la calidad de vida", indicó.La obra "" simboliza ladel municipio y elde su población.