García Harfuch confirma captura de 'El Titán' por contrabando en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 12 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, "El Titán", detenido ayer en Nuevo León, es identificado como uno de los líderes de una célula delictiva y vinculado con operaciones con recursos de procedencia ilícita yDe acuerdo con García Harfuch, la investigación apunta a que losdurante la detención de "El Titán", están ligados con una estructura dedicada a lade hidrocarburos provenientes de Estados Unidos y que operan mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.Ayer, los elementos de lay de laejecutaron 4en el estado de Nuevo León, donde fue detenido José Antonio junto a otras tres personas, entre ellas Rosario Flores Alemán, de 41 años., de 39 años, es identificado por elcomo presuntodelictiva ligada alEn la mañanera de este 12 de mayo, el secretario de Seguridad detalló que esta red criminal mantiene vínculos con el, y operabay distribución de combustible en distintos puntos del país.Durante el operativo dado a conocer ayer por la mañana, también se aseguraron, vehículos yEsta mañana García Harfuch destacó que estas acciones forman parte de la política dea la corrupción,y desarticulación de redes criminales vinculadas alLa investigación apunta a que los domicilios asegurados también se encuentran vinculados conalias "El señor de los buques", socio mayoritario de la empresa, encargado de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita proveniente de Estados Unidos y quien está vinculado con el "".