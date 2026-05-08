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García Harfuch informa sobre agresión a la SSPC en Culiacán

La situación fue controlada con un detenido y dos agresores fallecidos

Por El Universal

Mayo 08, 2026 01:32 p.m.
A
Omar García Harfuch / Archivo

Omar García Harfuch / Archivo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó que civiles armados agredieron a personal de la SSPC en Culiacán, Sinaloa durante la investigación de una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados.

Por medio de redes sociales, el titular de la SSPC aseguró que la situación fue controlada y hay una persona detenida, dos agresores fallecidos y el aseguramiento de 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda "MF".

El enfrentamiento ocurrió en el contexto de una investigación sobre una célula delictiva que había privado de la libertad a varias víctimas, quienes ya fueron liberadas días antes del incidente.

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