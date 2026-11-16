Generación Z, a las calles

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Ciudad de México.- Integrantes de la denominada Generación Z y decenas de ciudadanos de todas las edades salieron a las calles para exigir atención inmediata a demandas como seguridad, salud, acceso al agua, así como el combate al narcotráfico y a la corrupción de funcionarios e instituciones.

Alrededor de las 10:30 horas, los contingentes comenzaron a concentrarse en el Monumento a la Revolución, donde reprocharon la falta de resultados del gobierno en diferentes sectores.

Entre banderas y consignas de "Ni un paso atrás", "Únete, únete, que tu hijo puede ser", "Señor, señora, no sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente", los manifestantes avanzaron pacíficamente por las calles aledañas al Centro Histórico.

Al mediodía, la movilización —conformada por integrantes de la Generación Z, ciudadanos, colectivos de desaparecidos, simpatizantes de Carlos Manzo y Grecia Quiroz, así como miembros del Movimiento del Sombrero de diversas entidades de la República— arribó a la Plaza de la Constitución, donde realizó un mitin.

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En entrevista con El Universal, Noemí Salazar relató que acudió a la protesta para exigir que se atiendan las necesidades de los ciudadanos, principalmente en materia de seguridad.

"A mí me da miedo subirme al transporte y que me asalten. Me da miedo que mi hija salga a trabajar y no regrese. Por eso estoy aquí, no porque esté en contra de un gobierno o un partido", dijo.

"Nuestras autoridades no nos están dando el ancho. El Estado tendría que darnos la seguridad a los ciudadanos y no nos están cumpliendo ese derecho de sentirnos seguros", agregó.

Por su parte, Angelita Orozco narró que asistió desde Guadalajara, Jalisco, para defender a México, "porque todos los días el país se nos está cayendo a pedazos. Todos los días son puras mentiras y burlas para el pueblo", dijo en tono molesto.