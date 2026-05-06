Gerardo Mérida obtiene amparo contra extradición a EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y general de división en retiro obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, con la finalidad de no ser detenido o extraditado, derivado de la solicitud de aprehensión y extradición que fue promovida por una Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

"Con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional, aseguramiento, localización o cualquier otro acto que pudiera existir con fines de llevar a cabo la extradición de la persona quejosa a algún Estado extranjero hasta la solución total de este juicio de garantías.

"Por lo que, de conformidad con el diverso precepto 160 del indicado ordenamiento legal, la persona quejosa deberá permanecer a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal", refiere la resolución.

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El titular del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, Rafael Linares Rivera, admitió a trámite la demanda de garantía contra actos de jueces de distrito en Michoacán y otras autoridades, cese cualquier ejecución de orden de detención provisional con fines de extradición.

¿Qué declararon las autoridades?

Linares Rivera solicitó a las autoridades responsables rendir sus informes mediante medios electrónicos, bajo el apercibimiento de multas en caso de incumplimiento.

Estableció para el próximo 1 de junio la audiencia constitucional y ordenó que Medina Sánchez quede a disposición del juzgado de distrito únicamente en lo que respecta a su libertad personal.

Cabe señalar que el 29 de abril, el gobierno de Estados Unidos señaló a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por asociación con el Cártel de Sinaloa, entre ellos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y Mérida Sánchez.