Gertz Manero es oficialmente embajador de México ante Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

este miércoles 6 de mayo sus

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comoenAl presentar susante el, el extitular de la Fiscalía General de la República escomoante elde Gran Bretaña e Irlanda del Norte."Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar elde fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el", dijo la embajada de México.En enero pasado, la presidentaque Gertz Manero fue designado como embajador de nuestro país en