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Gertz Manero es oficialmente embajador de México ante Reino Unido

El extitular de la Fiscalía General fue acreditado formalmente como embajador.

Por El Universal

Mayo 06, 2026 01:42 p.m.
A
Gertz Manero es oficialmente embajador de México ante Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).-

Alejandro Gertz Manero
presentó este miércoles 6 de mayo sus

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cartas credenciales como embajador de México en Reino Unido.
Al presentar sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III, el extitular de la Fiscalía General de la República es formalmente acreditado como embajador de México ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
"Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido", dijo la embajada de México.
En enero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardoinformó que Gertz Manero fue designado como embajador de nuestro país en Reino Unido.

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