Gobernador de Yucatán advierte que reapertura económica podría parar si no se cumplen medidas de sanidad

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, llamó a los diversos sectores de la población a la responsabilidad individual y respetar las disposiciones de salud para evitar el incremento de contagios, porque, advirtió, si la capacidad hospitalaria se ve amenazada "se estaría deteniendo el proceso de reapertura económica y cerrando inmediatamente los negocios no esenciales".

Dijo que por el momento, "contamos en Yucatán con la capacidad hospitalaria suficiente de acuerdo al incremento del número de contagios, pero para evitar su incremento, hoy más que nunca es fundamental la responsabilidad individual".

El mandatario estatal consideró que la responsabilidad individuales fundamental en esta reapertura. "Cada quien haga la parte que le corresponde cuidando su salud y con ello también estará cuidando la de los demás y la de sus seres queridos", aseveró.

Vila Dosal expuso que en la reapertura económica, el indicador más importante que se tiene que cuidar es la capacidad hospitalaria, el cual determinará el avance de la misma, por lo que al momento Yucatán permanece en color naranja en el semáforo estatal, pues continúa dentro de los parámetros aceptables con la ocupación total de cuidados intensivos al 23% y la ocupación de camas de hospitalización total al 47%.

Además, agregó que, a pesar de comentarios e información falsa que ha circulado en redes sociales, en Yucatán por el momento se cuenta con capacidad hospitalaria y aunado a ello se tienen programadas más reconversiones en todos los hospitales del estado, con las cuales se irían adaptando y equipando espacios exclusivos para la atención de personas con este padecimiento, de acuerdo a las necesidades y ritmo que se vaya requiriendo.

"En esta administración estatal no ocultamos información y les digo a los yucatecos que, en este momento, hay capacidad en los hospitales del estado, tanto en los federales como en los estatales, y además en caso de que se requiera, se empezarían a utilizar los hospitales provisionales del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y el de Valladolid", especificó.

En su mensaje, también recordó que detener el regreso a las actividades económicas representaría un importante golpe al bolsillo de los yucatecos, especialmente para aquellos que no gozan de un sueldo seguro y que, después de 3 meses de inactividad, tienen que salir a las calles para poder llevar el sustento a sus hogares.

"Por eso, el que se pueda quedar en su casa que lo haga porque así nos está ayudando mucho a todos, pero tenemos que entender que hay gente que tiene que salir a ganarse la vida y no puede seguir permaneciendo en casa, y lo que en este momento tenemos que hacer es cuidarnos entre todos y ser más responsables al salir de la calle", añadió.

Y pidió a la población que, ante la reapertura se pueden incrementar los contagios, se deben extremar las medidas de higiene, por lo que recalcó la importancia de la responsabilidad individual y de acatar las disposiciones sanitarias, como son el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas, que tape nariz y boca, la sana distancia, así como no asistir a fiestas y reuniones.

Asimismo, el gobernador mencionó que el incremento en los casos ha sido propiciado, por el regreso a las actividades económicas, lo cual es un escenario previsto que se está dando en todos los lugares de México y el mundo donde se ha iniciado este proceso.

Coincidió con el incremento en la movilidad y la interacción social que se generó tras el paso de la tormenta tropical "Cristóbal", a causa de la asistencia que se brindó y que muchas familias debieron dejar sus viviendas para resguardarse en albergues o con familiares, y a que se están realizando más pruebas, lo que incrementa el registro de casos positivos, pero permite detectar a tiempo casos asintomáticos y romper cadenas de contagios.

"Vamos a salir adelante si cada quien hace la parte que le corresponde, si somos prudentes y tenemos presentes las medidas, así nos cuidamos y cuidamos también a nuestras familias", concluyó.