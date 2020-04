Gobierno de Jalisco usará obra inconclusa para almacenar cadáveres; BC tendrá disponible un crematorio

Un "elefante blanco" heredado por la anterior administración estatal servirá al gobierno de Jalisco para el manejo de los cuerpos de las personas que mueran a causa del Covid-19. Este miércoles el gobernador Enrique Alfaro informó que las instalaciones de lo que sería el nuevo edificio del Instituto Jalisciense de Cancerología, una construcción de cuatro niveles que se encuentra en "obra gris", servirá para este fin.

La obra inició en 2015 pero por mala planeación quedó inconclusa y al entrar la actual administración se calculó que faltaban alrededor de mil 500 millones de pesos para concluirlo y ponerlo a funcionar como hospital especializado en cancerología. "Esperamos no tener que llegar a necesitar este espacio, estamos trabajando para ello, pero parte de la estrategia que hemos diseñado está basada en la idea de que más vale prevenir que lamentar, por eso hemos tomado la decisión de que los sótanos de este edificio, la parte del estacionamiento, se va a habilitar como espacio adecuado para hacer el manejo de los cuerpos", indicó el mandatario.

Por su parte el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada, explicó que en este sitio se harán los trámites administrativos para entregar los cuerpos de las personas que mueran por Covid-19 en hospitales o en sus casas; en caso de ser una persona no identificada o no reclamada, en este lugar se integrará el archivo básico para su posterior identificación. El mandatario indicó que se buscaron varias opciones para esta labor y esta fue la mejor opción, por lo que se harán trabajos de rehabilitación en una calle, implementación de servicios, como agua, luz e internet y limpieza en los alrededores de la obra para adecuar las instalaciones. David Zamora, secretario de Infraestructura y Obra Pública afirmó que este trabajo inició este miércoles y estará listo a más tardar en 15 días.

El gobierno del estado en Baja California tendrá a su disposición un crematorio que servirá para la recepción de cadáveres de personas que fallecieron por Covid-19, informó el Secretario de Salud en la entidad, Alonso Pérez Rico. Durante la transmisión de su reporte diario, el funcionario estatal dijo que personal de la dependencia revisará las instalaciones de un crematorio que fue puesto a su disposición para que, además de las empresas particulares, las autoridades también puedan ofrecer el servicio a las familias que lo necesiten.

"Se nos comentó que hay un crematorio que se puede poner a disposición al gobierno del estado en donde nosotros lo podemos manejar. Ahora lo vamos a ir a revisar y si ese es el caso entonces lo vamos a empezar a operar de inmediato", confirmó el secretario de Salud de Baja California. Lo anterior surgió luego de que el gobierno estatal recibiera una serie de quejas por parte de los residentes, quienes reportaron que funerarias incrementaron y, en algunos casos, cuadriplicaron los precios por los servicios fúnebres que están relacionados con pacientes que murieron por coronavirus.

A raíz de las denuncias, personal de los tres órdenes de gobierno realizó un operativo el martes pasado en distintas funerarias y crematorios, del que resultó la clausura de una empresa por no contar con permisos actualizados pero en el que además detectaron un aumento en el precio de sus servicios sin alguna justificación. Al respecto el delegado del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, adelantó que los operativos continuarán para vigilar que los propietarios no se excedan en el corte, ya que hubo reportes de precios que superaban los 50 mil pesos. "Ya se comunicaron los dueños y aceptaron que el pueblo que los ha hecho ricos y prósperos necesita su respaldo en este momento y aceptaron bajar su precio a los 7 mil pesos que le pusimos como tome, por cremación, tendremos una reunión virtual con el resto de las compañías", advirtió el funcionario federal.

El presidente municipal Arturo González Cruz, anunció la condonación del pago de derechos para realizar la cremación de los cuerpos, durante el periodo de contingencia sanitaria como una medida que forma parte del Programa de Estímulos Fiscales. "Esta emergencia sanitaria debe marcar un cambio como seres humanos, tenemos que mejorar en todos los aspectos. A raíz de esta complicada situación ha salido lo mejor de nosotros, la gente se ha solidarizado con quien menos tiene. Es mi obligación como responsable del gobierno de la ciudad, brindar el mayor soporte posible, trabajando en coordinación, hoy todos por Tijuana", agregó.