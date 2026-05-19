Gobierno pide liberación de mexicanas en flotilla rumbo a Gaza
La SRE informó sobre reuniones con familias y seguimiento a la situación de los connacionales detenidos
El canciller Roberto Velasco pidió a Israel la libertad de las mexicanas Paulina del Castillo, Sol González y Violeta Núñez, mexicanas detenidas rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 19 de mayo en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que una embarcación en la que viaja el connacional Al Matuasem Flores estaba siendo interceptada.
Destacó que hay varias reuniones con las familias de las y los connacionales, así como con representantes de la Flotilla mexicana. También recalcó que hay comunicación con embajadores para brindar la asistencia que sea requerida.
El titular de la SRE recalcó a Israel respeto a los derechos humanos, trato digno y que se liberen para que puedan regresar a nuestro país: "Así lo vamos a seguir haciendo para que puedan estar en casa".
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El Global Movement Gaza to Mexico compartió un video de Diego Vásquez, activista mexicano y organizador de la segunda misión mexicana para llevar ayuda humanitaria a las personas de Palestina, en el que denunció haber sido secuestrado por autoridades de Israel.
El Movimiento exigió su liberación inmediata y el respeto a su integridad física.
"La detención de activistas internacionales busca invisibilizar el genocidio, pero no nos van a callar", dijo el Movimiento de México a Gaza.
Añadieron que las y los participantes de la Flotilla secuestrados están siendo trasladados a un puerto israelí.
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