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Nacional

Golpe de calor afecta a tres personas en Guanajuato

Se enfatiza la importancia de la hidratación y evitar exposición prolongada al sol.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 01:56 p.m.
A
Golpe de calor afecta a tres personas en Guanajuato

GUANAJUATO

, Gto., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Las
altas temperaturas provocaron tres casos por

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golpe de calor en los municipios de León, San José Iturbide y Tarimoro.
El doctor Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud de Guanajuato, señaló que en la presente temporada están atentos por las afectaciones graves que ocasiona la explosión prolongada al sol.
"Puede ocasionar deshidratación, quemaduras en la piel, agotamiento físico y agravamiento de enfermedades crónicas, por lo que es fundamental adoptar medidas de prevención", aseveró.
El funcionario agregó que las tres personas que sufrieron golpes de calor fueron atendidas y se encuentran en buenas condiciones.
Uno de los pacientes tiene 77 años y su domicilio se ubica en San José Iturbide.
Cortés Alcalá invitó a la población a que, si tienen algún síntoma de golpe de calor como dolor de cabeza, deshidratación, sed o piel caliente, acudir al Centro de Salud más cercano para recibir atención médica oportuna.
"El golpe de calor es una condición grave que ocurre cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura, elevándose rápidamente por encima de los 40 grados centígrados".
Exhortó a cuidarse con el consumo de abundantes líquidos y alimentarnos con frutas y verduras.
El titular de Salud enfatizó el llamado "a no exponernos al sol de manera directa por tiempo prolongado, principalmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando más fuerte está el sol y que puede deshidratar principalmente a menores de 5 años y a adultos mayores de 60".

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