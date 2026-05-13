Golpe de calor afecta a tres personas en Guanajuato

GUANAJUATO

, Gto., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Lasprovocaron tres casos por

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en los municipios de León,y Tarimoro.Elde, señaló que en la presente temporada están atentos por las afectaciones graves que ocasiona la explosión prolongada al sol."Puede ocasionary agravamiento de enfermedades crónicas, por lo que es fundamental adoptar medidas de prevención", aseveró.El funcionario agregó que lasque sufrieronfueron atendidas y se encuentran enUno de los pacientes tieney su domicilio se ubica enCortés Alcalá invitó a la población a que, si tienen algún síntoma decomo, sed o piel caliente, acudir almás cercano para recibir atención médica oportuna."Eles unaque ocurre cuando el cuerpo no puede controlar su, elevándose rápidamente por encima de los".a cuidarse con el consumo de abundantes líquidos y alimentarnos conEl titular de Salud enfatizó el llamado "ade manera directa por tiempo prolongado, principalmente entre lasy las, que es cuando más fuerte está el sol y que puede deshidratar principalmente a menores de 5 años y a adultos mayores de 60".