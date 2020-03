Golpean en Querétaro a personal de PC y policías en operativo por Covid-19

En un establecimiento ubicado en la comunidad de Mompaní, en el municipio de Querétaro, fueron agredidos físicamente cuatro elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPCQ) y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro (SSPMQ), durante el operativo para supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene ante la pandemia por el Covid-19, informó Carlos Rodríguez Di Bella, titular de la UMPCQ.

Detalló que uno de los elementos de Protección Civil recibió un golpe en la cara con una botella y le ocasionó una herida en la ceja de siete centímetros, requirió de seis puntadas y se encuentra en observación para descartar daño craneoencefálico.

Derivado de esta agresión cometida por cuatro personas en supuesto estado alcohólico, dos fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y está abierta la carpeta de investigación.

"Al momento de ingresar al primer establecimiento elementos de protección civil y seguridad pública fueron recibidos a golpes por algunos de los comensales y propietarios del establecimiento, lamentablemente dos policías y dos elementos de protección civil resultaron lesionados, uno de protección tuvo que ser atendido en el hospital porque fue golpeado con una botella en la cara (...)".

"Hay una denuncia que se hizo antes de ser trasladado al hospital y ya se iniciaron las carpetas de investigación, finalmente son lesiones en contra de un servidor público en ejercicio de sus funciones", detalló.

En el lugar había alrededor de 500 personas, pero solo 4 reaccionaron de forma agresiva, el resto accedió a retirarse de forma pacífica del lugar.

Rodríguez Di Bella aseguró que estos operativos no se hacen con la intención de agredir o llegar de forma violenta, por el contrario, se busca resguardar la seguridad de los queretanos; y siempre se hacen en coordinación con la Policía Estatal, la Guardia Municipal, Dirección de Inspección.

Aclaró que llegaron a este lugar conocido como La Playa de Mompaní debido a varios reportes ciudadanos que indicaron se llevaba a cabo una verbena en varios establecimientos que venden alimentos y bebidas alcohólicas, sin respetar las medidas de seguridad, higiene y aforo; hay aproximadamente 14 comercios censados en esta zona, y cinco fueron suspendidos.

"La visita no era de forma agresiva, si nos acompaña la Guardia es para la misma protección de los inspectores y para tratar de evitar una situación de estas, ayer no dejaron que los inspectores pudieran mediar palabra con los dueños porque fueron recibidas inmediatamente de esta forma", recalcó.