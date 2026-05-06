Grecia Quiroz critica protección a Rubén Rocha tras acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Uruapan, Michoacán,

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que el gobernador de Sinaloa Rubéncuente con" después de haber pedido licencia con el fin de separarse del cargo.A través de, Quirozal mandatario sinaloense con su esposo y exalcalde de Uruapan. "Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo".Agregó que, con, aún estaría con su familia. "En México, los mecanismos deexisten. La pregunta esse activan", concluyó.Acusaciones contra RubénEl pasado 29 de abril, elde Estados Unidos, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza y a otros siete funcionarios de posibleDos días después, el gobernador de Sinaloa pidió al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto mientras las investigaciones en contra suya están en proceso.El lunes, el secretario de seguridad yciudadana,, dio a conocer que Rubéntienepersonal, la cual no solicitó, pero se le dio "".asumió este cargo el pasado 5 de noviembre de 2025 después del, ocurrido el 1 de noviembre, luego de haber inaugurado el Festival de las Velas.