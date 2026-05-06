Grecia Quiroz critica protección a Rubén Rocha tras acusaciones
Rubén Rocha Moya enfrenta acusaciones de narcotráfico y pidió licencia para separarse del cargo.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- La alcaldesa de Uruapan, Michoacán,Grecia Quiroz , criticó
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que el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya cuente con protección "por recomendación" después de haber pedido licencia con el fin de separarse del cargo.
A través de Facebook, Quiroz comparó al mandatario sinaloense con su esposo y exalcalde de Uruapan Carlos Manzo. "Ojalá te hubieran protegido de la misma manera. Pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo".
Agregó que, con protección, aún estaría con su familia. "En México, los mecanismos de protección existen. La pregunta es cómo, cuándo y para quién se activan", concluyó.
Acusaciones contra Rubén Rocha Moya
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzulza y a otros siete funcionarios de posible narcotráfico y posesión de armas.
Dos días después, el gobernador de Sinaloa pidió al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto mientras las investigaciones en contra suya están en proceso.
El lunes, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que Rubén Rocha Moya tiene equipo de seguridad personal, la cual no solicitó, pero se le dio "por recomendación".
Grecia Quiroz asumió este cargo el pasado 5 de noviembre de 2025 después del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, luego de haber inaugurado el Festival de las Velas.
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