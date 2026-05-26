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Grecia Quiroz rechaza reforma electoral que afecta independientes en Michoacán

El Movimiento independiente del Sombrero denuncia que la reforma busca frenar la organización ciudadana y dividir candidaturas.

Por El Universal

Mayo 26, 2026 09:47 p.m.
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Grecia Quiroz rechaza reforma electoral que afecta independientes en Michoacán
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Mediante redes sociales, Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, difundió un posicionamiento del Movimiento independiente del Sombrero, en que rechazó la reforma electoral que se busca aprobar en el estado y aseguró que las modificaciones afectarían la organización entre candidaturas independientes.

      Reforma electoral en Michoacán y sus implicaciones

      En el mensaje titulado "Nos quieren quitar del camino", Quiroz García afirmó que "no es una reforma democrática, no es una reforma técnica y no es una reforma ciudadana", por lo que hizo un llamado al Congreso del Estado de Michoacán a no aprobar la reforma electoral.

      Pidió: "No usen la ley para perseguir movimientos ciudadanos" y "No aprueben una reforma que limita derechos políticos", además de advertir a diputadas y diputados que "la historia los va a juzgar".

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      Así mismo, señaló que la iniciativa contempla restricciones para que candidaturas independientes compartan plataformas políticas, estrategias de comunicación, símbolos o coordinación entre sí.

      "En pocas palabras: quieren que los independientes vayan, solos, divididos, débiles, aislados y sin identidad" expresó.

      Movimiento independiente del Sombrero y resistencia política

      La alcaldesa vinculó la discusión de la reforma con el movimiento político encabezado anteriormente por Carlos Manzo, fundador del "Movimiento del Sombrero" y sostuvo que existe un intento por frenar su continuidad mediante cambios legales.

      "Pensaron que quitándole la vida a Carlos Manzo este movimiento desaparecería. Pero se equivocaron", afirmó.

      En el posicionamiento, Quiroz García calificó la propuesta como un "bloqueo político intencional" y aseguró que limitaría la organización ciudadana.

      Además, afirmó que "quieren prohibir que la ciudadanía se organice como movimiento", al referirse a las medidas que, según dijo, impedirían acciones conjuntas entre perfiles independientes.

      La alcaldesa concluyó con un mensaje dirigido a la población de Michoacán, en el que llamó a identificar a quienes, desde su perspectiva, buscan imponerse sobre la voluntad ciudadana. "¡Tope donde tope y ni un paso atrás!, finalizó."

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