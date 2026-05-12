Greenpeace despliega manta en Bellas Artes contra "Perfect Day"

Ante el despliegue de una manta en el Palacio de Bellas Artes por parte de activistas de la organización Greenpeace, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el proyecto "Perfect Day", en Mahahual, Quintana Roo, continúa en proceso de evaluación ambiental y que, a la fecha, no cuenta con autorización ambiental alguna para su desarrollo, construcción u operación.

Semarnat mantiene evaluación ambiental del proyecto Mahahual

La dependencia señaló que realiza una revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada y como parte del proceso técnico, la Semarnat ha identificado diversos elementos que requieren análisis especializado, entre ellos observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos.

Asimismo, la Secretaría consideró las más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, así como la información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluida Greenpeace México.

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Tribunal federal rechaza amparo contra proyecto en Mahahual

A través de un comunicado publicado este martes 12 de mayo, la Semarnat reiteró que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

"El proceso de evaluación continua conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente", aseguró la dependencia, luego de que activistas se manifestaran esta mañana en Ciudad de México en contra de este megaproyecto, pues "transformaría zonas costeras sensibles, afectaría a arrecifes de coral y ecosistemas marinos, manglares y selvas costeras e incrementaría el turismo masivo en una región ya bajo estrés ambiental".

En días pasados, Greenpeace México advirtió que este proyecto representa la privatización de la naturaleza en destinos turísticos altamente demandados y la autorización reiterada de proyectos que dañan los ecosistemas.

La ONG señaló que el 30 de abril, un tribunal federal en Quintana Roo desechó el amparo promovido por ciudadanos de Mahahual contra la modificación del Programa de Desarrollo Urbano municipal, lo cual favorece a Royal Caribbean.

"Esta resolución implica negar a la ciudadanía el acceso a la justicia para decidir sobre lo que pasa en su propio municipio, dejando la decisión final de la autorización del megaproyecto en manos de la Semarnat. Esto ocurre en medio de cuestionamientos sobre el proceso, posibles conflictos de interés y la falta de consulta pública a la comunidad local", lamentaron activistas ambientales.