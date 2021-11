Grupo Puebla, advierte sobre ataques de la derecha en AL

La izquierda latinoamericana ha logrado ganar posiciones en el continente, sin embargo la derecha amenaza con golpear gobiernos democráticos, advirtieron líderes regionales, desde el Grupo de Puebla.

Congregados en la Ciudad de México, este grupo, conformado por líderes de izquierda, hizo un llamado a trabajar para lograr la erradicación de la pobreza y sobretodo para combatir males que actualmente son amenazantes como la pandemia del Covid-19 y las noticias falsas.

"Tenemos la amenaza de un desembarco fascista en la región, que viene con noticias falsas, redes amañadas, aliados de poderes fácticos y medios de comunicación que buscan instalar miedos", advirtió el expresidente de Colombia, Ernesto Samper.

---Combate a la desigualdad

En el acto, el cual fue inaugurado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los liderazgos urgieron a cambiar los sistemas económicos a manera de que los que más tienen sean quienes más paguen, ello con la finalidad de combatir la desigualdad.

A través de un video mensaje, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, advirtió que mucha gente en América Latina ha comenzado a perder la esperanza, por ello es que urge la unidad en la región, para aplicar programas que acaben con la desigualdad.

Sugirió una negociación con Estados Unidos y lograr, a través de ello, acuerdos más favorables a los que tiene la Unión Europea.

Los países no han logrado avanzar, exclamó, "en Brasil el hambre wacho la misma qué hay desde 2003".

"América Latina junta puede hacer mucho no podemos seguir siendo patio trasero de nadie en el siglo XXI, no podemos renunciar a la soberanía en el siglo XXI", subrayó.

El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mencionó que se tiene la oportunidad de lograr unidad en América Latina.

Confío en que se lleve a cabo un cambio de régimen en Brasil y ello lleve a una unidad de esta nación, con México, para abogar más por la región.

El Grupo de Puebla sesionará este martes y miércoles en la Ciudad de México.