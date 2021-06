Guardia Nacional cumple 2 años sin aplacar al hampa

La Guardia Nacional (GN) llega este miércoles a su segundo aniversario en medio de la intención presidencial de incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la cual se conformó y depende, y bajo la sospecha de que tiene la orden expresa de no actuar hasta que hayan pasado los hechos.

A la fecha, la corporación al mando del general retirado Luis Rodríguez Bucio tiene un estado de fuerza de 99 mil 946 efectivos desplegados en 214 de las 266 coordinaciones territoriales diseñadas en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024) para combatir la incidencia delictiva.

Sin embargo, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador suman 88 mil 841 homicidios y feminicidios, lo que representa 17.1% más que en los últimos 30 meses del gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

López Obrador prometió en 2020 que para este año habría 150 mil guardias nacionales desplegados en el país en la totalidad de las coordinaciones territoriales, pero la cantidad de elementos se ha mantenido estancada en los casi 100 mil desde el año pasado.

La corporación concentra su despliegue operativo en la Ciudad de México (12 mil 224), Estado de México (10 mil 480), Jalisco (6 mil 262), Guanajuato (6 mil 613), Michoacán (5 mil 999), Oaxaca (5 mil 135), y Veracruz (4 mil 336), entidades con altos niveles de incidencia delictiva.

En su tercer informe de la Cuenta Pública 2019, publicado en febrero de este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mencionó que el despliegue de la corporación federal en las entidades federativas no corresponde con la incidencia delictiva, por lo que recomendó realizar ajustes.

Se observó que el despliegue operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva como lo prevé la planeación de mediano plazo, por lo que se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no contribuya a la baja de incidencia delictiva en las entidades federativas, alertó la ASF.

Durante el arranque oficial del nuevo cuerpo de seguridad, en junio de 2019, el comandante de la GN, general en retiro Luis Rodríguez Bucio afirmó que en "el mediano y largo plazos las expectativas respecto a la Guardia Nacional son del más alto nivel".

Problemas con Derechos Humanos

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Guardia Nacional suma más de 3 mil quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos durante las operaciones de seguridad pública, superando al Ejército y la Marina.

La corporación se ha caracterizado por la rotación de mandos y la indisciplina de algunos de sus elementos que han sido sorprendidos en estado de ebriedad, con presuntos delincuentes y en actos de tráfico de influencias.

El año pasado se registraron diversos eventos como los tres guardias nacionales que fueron captados en estado de ebriedad en el municipio de Xico, Veracruz, durante los festejos patronales de esa localidad considerada pueblo mágico.

En el carnaval de Yucatán, que se realizó en febrero de este año, un grupo de agentes escoltó al actor Roberto Palazuelos en su vehículo, lo cual fue difundido en un video en redes sociales.