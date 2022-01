Habilita IMSS cuatro mil camas más para combatir Covid

Ante el incremento de contagios por Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que, del 1 al 24 de enero, habilitó cuatro mil camas para atender pacientes con Covid-19 en sus hospitales.

Luis Rafael López Ocaña, coordinador del Segundo Nivel de Atención del IMSS, indicó que la institución ha destinado nueve mil 88 camas para pacientes con el virus, a las que se sumaron las cuatro mil habilitadas este mes.

Que 183 de los hospitales del IMSS operan con esquema híbrido para atender tanto a pacientes con Covid-19 como a quienes padecen todo tipo de enfermedades.

Por ello, aseguró que el Instituto cuenta con infraestructura hospitalaria, personal de salud capacitado y estrategias para brindar atención tanto a unos como a otros bajo protocolos de seguridad para evitar contagios.

A los 183 hospitales que operan de forma híbrida, se suman dos hospitales reconvertidos para atender 100% a pacientes con Covid-19, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 y el HGZ No. 32, ubicados al norte y al sur de la Ciudad de México, respectivamente.

Añadió que en el momento más crítico de la emergencia sanitaria, el IMSS reconvirtió 20 mil camas para atender a los pacientes con Covid-19 y que, de ser necesario, ahora es posible habilitar hasta 600 camas por día.

"Esta planeación se acompaña de equipo médico, insumos y personal de salud de acuerdo a la metodología implementada para atención de la demanda de hospitalización", explicó.

La habilitación de camas extra para atender pacientes con SARS-Cov2 ocurrirá en cuanto alguno de los hospitales disponibles llegue al 70% de su ocupación.

"Hoy están en operación mil 200 Equipos de Respuesta COVID en hospitales de Segundo Nivel y Centros de Atención Temporal (CAT); de ser necesario es posible crecer hasta mil 800 equipos", dijo.

"Esta combinación y este modelo híbrido que tenemos, y que decidimos en algunas entidades dejar un solo hospital Covid, también nos permite que otros nosocomios puedan atender con seguridad todo lo que compete a no COVID: cirugías, consulta de especialidades, hospitalización y otras demandas que se requieran".