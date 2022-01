Hacen cambio de seguridad en CIDE; impiden paso a administrativo

Aun cuando Adolfo Fernández Ruíz, coordinador de Administración y Finanzas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) intentó negociar con los estudiantes su ingreso a las instalaciones de la institución para dar fe de las actas de entrega en el cambio de servicio de protección y resguardo de personas y bienes, la comunidad que tienen tomadas las instalaciones del plantel Santa Fe, desde el pasado 29 de noviembre, no lo permitieron.

Sólo pudieron entrar dos contingentes conformados por estudiantes del CIDE, Armando Hernández Cruz, director de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, junto cinco o seis mujeres del Servicio de Protección Federal (SPF).

Los estudiantes le negaron el acceso argumentándole que ellos daban fe de qué habían cuidado óptimamente las instalaciones, "nosotros realizamos con anterioridad un barrido de las instalaciones, grabamos el estado en el que se encuentran y con fe podemos decir que hemos cuidado caprichosamente las instalaciones; ninguna afectación, ni una gota de pintura, ni una gota de plumón, nada, todo lo hemos hecho con cuidado, es nuestra casa y como tal la hemos cuidado", dijeron y agregaron: "entonces no vemos necesario porque usted entre".

Luego de que Adolfo Fernández Ruíz se presentó ante los estudiantes con los representantes de Derechos Humanos, les pidió entrar asegurando que "estamos claros que ustedes han sido los primeros interesados en velar por la salvaguarda del patrimonio del CIDE, queremos que no sean expuestos ni sorprendidos de elementos o faltantes y justamente por eso, sabiendo que ustedes se suman al cuidado del patrimonio CIDE es que suplicamos que se considere, que se respete el marco legal para hacer el levantamiento actas constitutivas".

Tras dar acceso a las dos guardias mujeres de la SPF a los representantes de Amnistía Internacional y de Derechos Humanos, los estudiantes leyeron un comunicado en el que señalan que "la máxima prueba del comportamiento autoritario del Dr. Romero es el acto de intimidación que hoy ejecuta: Durante los siguientes dos años la comunidad estudiantil será vigilada por personal autorizado, según sus propios protocolos, a utilizar fuerza letal. No cabe duda: El Dr. Romero se irá vía los juzgados o vía la movilización estudiantil. Es imposible que alguien así dirija ninguna institución académica".

Además de asegurar que la renuencia de la Dra. Álvarez-Buylla de solicitar su renuncia sólo abona a prolongar el conflicto, reiteraron: "Nos negamos a reconocer al Dr. Romero como director del CIDE en función de que su nombramiento es ilegal y de que carece de toda legitimidad ante la comunidad. Carece de legalidad al no haber satisfecho los requisitos de la convocatoria de selección y al no contar con la ratificación del Consejo Directivo".

Recordaron que hace más de un mes que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Álvarez-Buylla se comprometió a publicitar las actas de la sesión en la que supuestamente se le ratificó como tal y no lo ha hecho, e insisten que el nombramiento de Romero es ilegítimo porque él carece de la estatura moral y el liderazgo que demanda una posición de autoridad.

"José Antonio Romero ha ofendido en diversas ocasiones a la comunidad estudiantil; ha violentado la normativa interna del instituto que pretende dirigir, al punto de que en tres meses de interinato cosechó diversas denuncias ante el Órgano Interno de Control por parte de administrativos y académicos", señalaron los estudiantes en su comunicado, mientras esperan la salida de los continentes que hacen el cambio de servicios de protección, con flores blancas que les serán entregados al personal de seguridad.

Simultáneamente, circuló una carta del doctor Carlos Herrera Zubieta, secretario de Vinculación del CIDE denuncia que José Romero Tellaeche le pidió su renuncia; sin embargo, cuestionado al respecto, Fernández Ruíz, coordinador de Administración y Finanzas negó conocer esa información como tampoco pudo informar sobre las fechas de regreso del, personal de administración del CIDE y del regreso presencial de la comunidad estudiantil.

La investigadora Catherine Andrews, destituida por Romero Tellaeche como secretaria Académica del CIDE, y quien está presente en las instalaciones de la institución, dio lectura al comunicado del doctor Carlos Heredia Zubieta.