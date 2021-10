Hackean cuenta de WhatsApp del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño ha sido víctima de hackeo de su número telefónico personal.

El coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Gubernamental de Sonora, Edgar Hiram Sallard, a través de un hilo de dos mensajes de twitter emitió un comunicado urgente de esta situación.

"El número personal de Whatsapp del gobernador Alfonso Durazo ha sido objeto de un hackeo. Es fundamental que quienes tienen su contacto, colaboradores, familiares y público en general, no atiendan ningún mensaje de su contacto".

"La intervención ha sido reportada y ya se están llevando a cabo las pesquisas correspondientes. Solicitamos en las próximas 11:00 horas, al menos, omitir enviar mensajes y/o considerar cualquier conversación del número.

Informaremos de manera oportuna la reactivación de su línea", publicó.

Apenas el martes 26 de octubre, Omar Del Valle Colosio, Secretario de Hacienda de Sonora, denunció públicamente que le clonaron la imagen en cuentas de WhatsApp y Facebook donde se hace uso de su cargo como servidor público.

A través de su cuenta de Twitter en dos mensajes hilados, aclaró que se trata de cuentas falsas.

"Se han estado comunicando conmigo, respecto a supuestos mensajes de WhatsApp y Facebook, que envío haciendo peticiones y girando instrucciones a ciertos funcionarios en algunos municipios del estado, lo cual es falso (1/2)".

"No uso la cuenta de Facebook, mi teléfono no tiene lada (744), esta es la única vía oficial pública que tengo y cualquier petición o seguimiento sobre trabajo, la realizo por la vía institucional".

Luego publicó tres capturas de pantalla donde supuestamente está contactando a servidores públicos a los que les sobre puso la leyenda Información Falsa.

Ahora el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, según se denunció este sábado 30 de octubre es víctima de los delincuentes cibernéticos.