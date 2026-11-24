Hallan cinco muertos dentro de una camioneta
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SANTA ANA, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que investiga el hallazgo de cinco hombres sin vida, en el interior de un vehículo blindado en el municipio de Santa Ana.
Los cuerpos localizados este lunes estaban en una camioneta RAM blanca, blindada y sin placas de circulación.
La unidad presentaba impactos de arma de fuego, en el lugar también fueron localizados fusiles de asalto abandonados. La procedencia del vehículo forma parte de las investigaciones.
El reporte se recibió aproximadamente a las 10:01 horas. En el lugar, los cinco cuerpos portaban chalecos antibalas; además, fueron encontradas y aseguradas cuatro armas largas y diversos casquillos percutidos.
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El hallazgo ocurrió en una región donde las autoridades han realizado operativos relevantes contra grupos criminales.
Entre ellos, la neutralización de un hombre conocido como "El Meny" y la captura de cuatro hombres, dos de ellos, ya vinculados a proceso por el homicidio del jefe de grupo de la AMIC, ocurrido el 18 de junio de 2026 en Ímuris.
La investigación contempla la posible relación de los fallecidos con la estructura delictiva atribuida a Saúl Francisco "N".
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