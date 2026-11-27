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CIUDAD DE MÉXICO.- Un cráneo y un fémur presuntamente humano fueron localizados frente a la Plaza de Armas de Gómez Palacio, Durango, junto a un cartel con un mensaje escrito al revés.

El hallazgo se reportó este jueves por la mañana, cuando personas que caminaban por el sector, detectaron los restos colocados sobre un medidor de energía eléctrica en el exterior de un inmueble. Las personas avisaron a las autoridades, quienes se movilizaron hasta el sitio.

Elementos de la viceficalía de La Laguna de Durango, acudieron al lugar para hacer las diligencias correspondientes.

En un inicio se acordonó el área y se realizaron diversas entrevistas para tratar de esclarecer los hechos.

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Tanto el cráneo como el fémur fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicar los estudios periciales y determinar la procedencia. Así mismo, las autoridades correspondientes serán las encargadas de confirmar que los restos son de origen humano.

La línea de investigación apunta, también por el mensaje encontrado, el cual no fue revelado, que se trata de un tipo ritual o posible brujería.

No es la primera vez en el año que se informa algo parecido.