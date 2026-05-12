Hallan dos cuerpos maniatados junto a primaria en León

LEÓN, Gto., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Minutos antes de la entrada a clases, vecinos encontraron a dos personas sin vida, maniatadas, a un costado de la escuela primaria "El Pípila", en la colonia La Selva, al norte de esta ciudad.

Policía municipal delimita zona y preserva indicios

Elementos de la Policía Municipal utilizaron la barda del plantel para delimitar la zona del crimen y la preservación de indicios.

Las víctimas presentaban huellas de violencia, además de estar atadas.

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Hallazgo y contexto en la colonia La Selva

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este 12 de mayo, pobladores observaron los cadáveres en una zona de terracería del antiguo camino a Ojo de Agua de los Reyes; en el mismo sector (vía cerril que conduce a la comunidad Mesa de Ibarrilla) ayer localizaron restos de dos personas que no han sido identificadas por la Fiscalía General del Estado.

Este martes por la mañana, elementos de Seguridad Municipal y de la Guardia Nacional arribaron a La Selva, mientras los maestros de la primaria ingresaban a la institución.

Padres de familia y escolares del turno matutino retornaron a sus casas al encontrar la zona delimitada con los cordones de seguridad.