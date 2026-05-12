logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Felices de ser mamás

Fotogalería

Felices de ser mamás

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan dos cuerpos maniatados junto a primaria en León

El hallazgo se suma a restos encontrados ayer en la misma zona, sin identificación oficial.

Por El Universal

Mayo 12, 2026 05:48 p.m.
A
Hallan dos cuerpos maniatados junto a primaria en León

LEÓN, Gto., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Minutos antes de la entrada a clases, vecinos encontraron a dos personas sin vida, maniatadas, a un costado de la escuela primaria "El Pípila", en la colonia La Selva, al norte de esta ciudad.

Policía municipal delimita zona y preserva indicios

Elementos de la Policía Municipal utilizaron la barda del plantel para delimitar la zona del crimen y la preservación de indicios.

Las víctimas presentaban huellas de violencia, además de estar atadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hallazgo y contexto en la colonia La Selva

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este 12 de mayo, pobladores observaron los cadáveres en una zona de terracería del antiguo camino a Ojo de Agua de los Reyes; en el mismo sector (vía cerril que conduce a la comunidad Mesa de Ibarrilla) ayer localizaron restos de dos personas que no han sido identificadas por la Fiscalía General del Estado.

Este martes por la mañana, elementos de Seguridad Municipal y de la Guardia Nacional arribaron a La Selva, mientras los maestros de la primaria ingresaban a la institución.

Padres de familia y escolares del turno matutino retornaron a sus casas al encontrar la zona delimitada con los cordones de seguridad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan dos cuerpos maniatados junto a primaria en León
Hallan dos cuerpos maniatados junto a primaria en León

Hallan dos cuerpos maniatados junto a primaria en León

SLP

El Universal

El hallazgo se suma a restos encontrados ayer en la misma zona, sin identificación oficial.

DEA denuncia vínculos de funcionarios mexicanos con narcotráfico
DEA denuncia vínculos de funcionarios mexicanos con narcotráfico

DEA denuncia vínculos de funcionarios mexicanos con narcotráfico

SLP

El Universal

Senador estadounidense destaca necesidad de mantener presión ante corrupción y narcotráfico en México.

Presentan en Baja California Sur iniciativa para flexibilidad laboral
Presentan en Baja California Sur iniciativa para flexibilidad laboral

Presentan en Baja California Sur iniciativa para flexibilidad laboral

SLP

El Universal

El Congreso de BCS turnó la iniciativa a comisiones para su análisis y dictamen.

Morena va por juicio político contra Maru Campos por ingreso de CIA
Morena va por juicio político contra Maru Campos por ingreso de CIA

Morena va por juicio político contra Maru Campos por ingreso de CIA

SLP

SinEmbargo.mx

Así lo anunció la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes