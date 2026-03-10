logo pulso
Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX

Son tres trabajadores localizados sin vida en total

Por El Universal

Marzo 10, 2026 09:19 a.m.
A
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo sin vida del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

"Continuamos trabajando para lograr el rescate del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Lamentablemente, tenemos la confirmación de que fuera hallado sin vida", publicó en X.

Con esto, suman tres los trabajadores que fueron localizados sin vida tras los trabajos de rescate.

Localizan segundo cuerpo tras colapso de edificio

Perro rescatista "Togo" marcó el punto donde se hallaban los restos

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


