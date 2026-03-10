Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX
Son tres trabajadores localizados sin vida en total
La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo sin vida del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc.
"Continuamos trabajando para lograr el rescate del último trabajador en el edificio colapsado en la colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Lamentablemente, tenemos la confirmación de que fuera hallado sin vida", publicó en X.
Con esto, suman tres los trabajadores que fueron localizados sin vida tras los trabajos de rescate.
Localizan segundo cuerpo tras colapso de edificio
Perro rescatista "Togo" marcó el punto donde se hallaban los restos
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en CDMX
El Universal
Son tres trabajadores localizados sin vida en total
Sinaloa registra 14 feminicidios en lo que va del año
El Universal
Fiscalía informa que el presunto asesino de la activista buscadora Rubí Patricia ya fue vinculado a proceso
Sheinbaum reporta reducción de 44% en homicidios dolosos
El Universal
La presidenta afirmó que febrero registró el nivel más bajo en al menos 10 años