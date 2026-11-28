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CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos ocho años, en promedio, a la semana ha muerto un militar en la estrategia para combatir el narcotráfico. En este periodo han muerto 441 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

Los años que registraron el mayor número de uniformados caídos en activo fueron: 2023, con 96 efectivos; 2024, con 85, y 2025, con 71. De enero a noviembre de 2026 van 68, ya con los cuatro militares asesinados en la Operativo Centella para la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", en Guasave, Sinaloa.

En 2026, entre las entidades donde se registraron la mayoría de los elementos ultimados se encuentran: Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Baja California Sur, Tamaulipas, Guanajuato, Durango y Oaxaca.

Los factores involucrados en los fallecimientos de los elementos de seguridad son: arma de fuego, artefactos explosivos, automovilísticos y atropellamiento.

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En 2019 murieron 26; en 2020, 11; en 2021, 47; en 2022, 37; en 2023, 96; en 2024, 85; en 2025, 71 y de enero a noviembre del presente año, 68 fallecieron.

Estadísticas de la Defensa proporcionadas vía transparencia a EL UNIVERSAL refieren que de enero a abril de 2026 fueron ultimados 40 efectivos, y de mayo a noviembre 28 elementos murieron, de acuerdo con registros en medios de comunicación.

El 20 de noviembre de este año, fuerzas especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos) capturaron en Guasave a "El Chapo Isidro", jefe de la organización criminal de Los Beltrán Leyva y aliado de la facción Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.