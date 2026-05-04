Harfuch descarta sospechas de Gabinete de Seguridad contra Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,

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del Gabinete de Seguridad en contra del gobernador con licencia de Sinaloa,, quien fue señalado junto a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.unapor parte de algún", dijo el titular de la SSPC en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre si las autoridades tenían alguna sospecha sobre posibles vínculos criminales deSobre elque tiene el gobernador con licencia,indicó que elrealiza constantementede diferentes funcionarios."Algunos gobernadores o exgobernadores realizan; [en este caso], se le recomendó. No es ningún dispositivo grande, son", detalló sobre ladel gobernador con licencia.El secretario de Seguridad aclaró que se consideró adecuado implementar laa Rubén Rocha, al serde un estado que ha registradoSin embargo, dijo que no hay registro dede quepudiera ser atacado o siquiera que exista algunareiteró que habráen Sinaloa para pacificar la entidad y señaló que, de los 10 funcionarios señalados por EU, actualmente el único que mantiene el fuero constitucional es el senador morenista, quien no ha recibido seguridad especial de las autoridades.