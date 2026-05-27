Harfuch desconoce ficha roja Interpol contra Rocha Moya

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,

, aclaró que

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que haya unade la Interpol para la detención en México contraMoya y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida enHace unos días, la presidentaseñaló que el gobernador con licencia de, y siete exfuncionarios más, acusados por la Fiscalía dede narcotráfico, cuentan con lade la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).Y la mandataria señaló que—por quien EU solicitó sucon fines de extradición— se encuentra en su domicilio, ubicado enEste miércoles,explicó que, en caso de emitirse una, primero debe notificarse a la(SRE) y posteriormente a la(FGR), instancia que determina si procede una orden de"¿En México no aplica laen estos momentos?", se le preguntó."En todos lados aplica la, lo que hay que emitir es una, digamos, con fines...una orden de", aclaró.El titular de Seguridad sostuvo que unaautomáticamente la detención de una persona, ya que cada país revisa si la solicitud cumple con los requisitos legales correspondientes.Asimismo, dijo desconocer si laha recibido formalmente unacontra el mandatario con licencia."Desconozco si la tiene por parte de la; lo que tiene es, digamos, laen", afirmó.