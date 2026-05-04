Harfuch fija estrategia de seguridad en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gabinete de Seguridad para la pacificación en la entidad, en el contexto de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de EU en su contra por presunto narcotráfico.

El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.

En conferencia de prensa, anunció que se han entregado 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.

"El gobierno de México está presente. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para la pacificación del estado", expresó.

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García Harfuch resaltó que se instalaron mesas de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC, así como autoridades estatales y municipales.

En primer fin de semana sin Rocha, Sinaloa registra 15 asesinatos

Sinaloa registró 15 asesinatos en el primer fin de semana después de que Rubén Rocha Moya, se separó de la gubernatura por las acusaciones de presuntos vínculos con "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

El viernes pasado, que el morenista solicitó licencia para dejar el cargo por más de un mes, al menos cuatro personas fueron víctimas de homicidio doloso en distintos puntos de la entidad, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En tanto, el sábado que el Congreso local aprobó la licencia de Rocha Moya y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde, como gobernadora interina, Sinaloa sumó tres asesinatos, entre ellos el de Andrey Adelaido Padilla Palafox, maestro y escritor atacado a tiros cuando circulaba en un vehículo tipo sedán en la ciudad de Culiacán.

Mientras ayer, domingo, se convirtió en el día más violento en Sinaloa en lo que va de mayo al contabilizar ocho asesinatos en el estado, de acuerdo con el conteo diario elaborado con base en los informes de las fiscalías o procuradurías.

Entre los hechos de violencia registrados, destacan dos balaceras en inmediaciones y al interior del sector Tres Ríos, una de las zonas más concurridas de la capital sinaloense, que dejaron un saldo de tres personas asesinadas con armas de fuego.

Ante esta situación, los militares desplegados en Culiacán reforzaron los retenes durante el día y la noche en diversas vialidades de Culiacán.