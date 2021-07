Hay pruebas suficientes para imputar a Mauricio Toledo: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, espera que el proceso de desafuero contra el diputado federal Mauricio Toledo continúe, pues aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene las pruebas suficientes de la imputación por enriquecimiento ilícito que hay en su contra.

"A mí en particular, no me parece, no me parece que haya ocurrido así y espero, pues que haya la continuidad de este desafuero que pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque tienen pruebas suficientes; no es un asunto político, es un asunto en donde hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito", dijo.

La mandataria local comentó que no es un asunto de confianza, y espera que el Congreso federal actúe con base a las pruebas que les envió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que entiendo que son pruebas suficientes.